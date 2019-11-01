شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد رئيس مباحث قوص برصاص 3 عناصر إجرامية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استشهد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث شرطة قوص بقنا، وأصيب أمين شرطة، مساء الخميس، خلال حملة أمنية لمطاردة عناصر إجرامية بمركز قفط.

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وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، باستشهاد الرائد باسم فكري،«35 سنة» رئيس مباحث قوص، بطلقات نارية، خلال مشاركته في حملة مداهمات أمنية لضبط الخارجين عن القانون وإصابة أشرف عباس «42 سنة» أمين شرطة.

الرائد شهيد باسم فكري - رئيس مباحث قوص بقنا

وذكر بيان أنه عقب تمكن قوة أمنية من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مطلوب ضبطه في 4 قضايا جنائية) وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام اثنان من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية، بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة في محاولة للهرب، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة 3 أفراد شرطة من القوة المرافقة، ومصرع العناصر الإجرامية مستقلي الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلي الدراجة على (2 بندقية آلية).

وجرى نقل الشهيد والمصاب لمستشفى قوص المركزي، وتوجهت قوة أمنية إلى موقع الجريمة وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.