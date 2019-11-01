أخبار مصر | "الدميري" يحصل على جائزة التميز الحكومي.. وأحياء المعادي ومصر الجديدة الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدميري" يحصل على جائزة التميز الحكومي.. وأحياء المعادي ومصر الجديدة الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل العميد مهندس أحمد محمد عبدالرحمن الدميري، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بديوان محافظة القاهرة، على المركز الثالث في جائزة التميز الحكومي عن فئة المدير العام.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز الحكومي، بمركز المنارة للمؤتمرات، مساء اليوم الخميس، والذي سلمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، وبحضور وفد وزاري إماراتي برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

كما حصل كلا من حي المعادي على المركز الثاني، وحي مصر الجديدة بالمركز الثالث عن فئة الأحياء.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي هي جائزة وطنية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات القومي والمحلي والإقليمي ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بتكلفة أكثر جودة وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية.