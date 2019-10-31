شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: اقتربنا من النظام البرلماني ودور المجلس التشريع والرقابة والمساءلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس حزب الوفد، إنه يتم التأسيس لدولة ديمقراطية حديثة السيادة للقانون.

وأضاف أبوشقة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جميع مؤسسات الدولة يجب أن تعمل للحفاظ على الدولة المصرية وليس النظام.

وكشف أن سقوط الدولة يعني الفناء للشعب، مؤكدًا أنه تم الاقتراب كثيرًا في مصر من النظام البرلماني، فدور مجلس النواب ليس التشريع فحسب، بل الرقابة والمساءلة.