شكرا لقرائتكم خبر عن أبوشقة: «الوفد» سيشكل حكومة موازية تقدم الحلول وهذا قمة العمل الحزبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد لديه حكومة موازية تقدم الحلول وتسهم في خدمة الوطن وهذا قمة العمل الحزبي.

وأضاف أبوشقة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحكومة الموازية الغرض منها أن يكون لكل وزير في الحكومة الموازية ذات الملفات الموجودة في الحكومة القائمة.

وكشف أن الحكومة الموازية تبحث نفس الملفات الموجودة في الحكومة القائمة من خلال تعاون مشترك، وكل ذلك يخدم الدولة في النهاية وتسهم في تقديم الحلول وحماية الدولة.