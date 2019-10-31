شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النصر للكيماويات»: الشركة تمتلك 37 مصنعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أركان حرب، مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، أن الافتتاحات الجديدة تأتى بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالعيد 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مستعرضًا جهود الشركة فى إنشاء مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين، وما تم بذله من جهد ضخم لإتمام تنفيذ المشروعات المُنفَّذة، فى وقت قياسى، وبمواصفات عالمية، مشيرًا إلى حجم التحديات التى واجهت شركة النصر فى تنفيذ 11 مصنعًا جديدًا، وهى 9 مصانع بالعين السخنة ومصنعان بالمقر الرئيسى للشركة بـ«أبورواش»، فضلًا عن البنية التحتية والمرافق الصناعية، فى الوقت ذاته، وبالقوى البشرية الفنية نفسها، وفى أقصر مدة زمنية ممكنة.

وأشار «عبداللطيف» إلى نجاح رجال الشركة فى التغلب على هذه المصاعب، ليصبح إجمالى مصانع الشركة 37 مصنعًا لإنتاج منتجات استراتيجية، كذلك خدمة قطاعات الدولة المختلفة وخطة التنمية الشاملة لمصر، مستعرضًا هذه المصانع التى تشكل:

Advertisements

4 مصانع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية لخدمة محطات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية بطاقة إنتاجية 50 ألف طن من الكلور السائل، ومثلها من الصودا الكاوية السائلة، و25 ألف طن من الصودا الكاوية القشور، بالإضافة إلى 50 ألف طن من الكيماويات الأخرى فى العام، وذلك لإمداد قطاعات الدولة المختلفة بالكيماويات اللازمة لها، خاصة محطات توليد الكهرباء ومصانع السكر والغزل والنسيج والورق والصناعات المعدنية والغذائية وغيرها من الصناعات المختلفة.

و4 مصانع أخرى لإنتاج المبيدات والمُخصِّبات الزراعية السائلة والصلبة لخدمة قطاع الزراعة بمصر، بالإضافة إلى 4 مصانع لإنتاج الأيروسولات المختلفة بطاقة إنتاجية 60 مليون عبوة فى العام للقضاء على الحشرات المنزلية الضارة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

و4 مصانع إضافية لإنتاج الغازات الطبية والصناعية بطاقة إنتاجية سنوية 13500 طن أكسجين و3000 طن نيتروجين، إضافة إلى 250 طنًا من الأرجون، وذلك لإمداد المستشفيات والمصانع المختلفة، ومصنعين لإنتاج الشبة السائلة والصلبة بطاقة إنتاجية سنوية 350 ألف طن شبة سائلة، بالإضافة إلى 25 ألف طن من الشبة الصلبة لصالح منظومة صناعة مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.

وكذلك 12 مصنعًا لإنتاج الأسمدة وحامض الفوسفوريك بطاقة إجمالية 1.5 مليون طن فى العام من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والبوتاسيومية لخدمة قطاع الزراعة، و4 مصانع لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة سنوية مليون و550 ألف طن لخدمة مصانع الشركة والمصانع الأخرى التى تعتمد على هذه المادة الخام الرئيسية.