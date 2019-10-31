شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للاتصالات» يغرم WE للمحمول 12 مليون جنيه بسبب أعطال الشبكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامة 12 مليون جنيه على شركة WE للمحمول، وذلك لحدوث أعطال جسيمة بالشبكة الخاصة بشركة المحمول، أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات على قطاع من عملاء الشركة في عدد من المناطق، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، ويعد ذلك أعطالًا جسيمة ومخالفة للتراخيص والاتفاقيات المبرمة مع شركة المحمول.

وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة المشكلة مع الشركة التي قدمت تقريرًا مفصلًا عن المشكلة وأسبابها والإجراءات التي تم اتخاذها، وقرر الجهاز القومي للاتصالات توقيع عقوبة مالية قدرها 12 مليون جنيه على الشركة ويتم سداد الغرامة خلال 7 أيام، وذلك تطبيقًا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.

وراعي الجهاز عند تحديد قيمة الجزاء المالي مجموعة من العوامل، أهمها عدد المشتركين المتأثرين بانقطاع الخدمة والمدة الزمنية للعطل وعدد المناطق المتضررة.