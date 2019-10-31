شكرا لقرائتكم خبر عن مراد وهبة: مصر كانت في مفترق طريق منذ 1974 حتى مجيء السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن مصر كانت في مفترق طريق منذ 1974 حتى عام 2013 مع بدء ثورة 30 يونيو، حيث ذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بوعيه أنقذ ليس مصر فقط، بل كوكب الأرض من خطر الإخوان، حيث إن السيسي كان على وعي بمعنى ومخزى جماعة الإخوان الإرهابية.

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وأضاف «وهبة»، خلال حواره ببرنامج «نطق فكرا»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن النخبة هي من سهلت انتشار جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع، موضحًا أنه كان واحدًا من النخبة الذين كانوا يكتبون في مجلة «الطليعة» عندما تم إنشائها، حيث تم استدعاؤه للكتابة بها.

وتابع: «عبدالناصر اللي كان عامل مجلة الطليعة دي، بس أنا قولت للنخبة وقتها إنتوا دائما منشغلين بقضايا عملية زي مثلًا إزاي الفلاح والعمال يأخذوا حقوقهم، وحاجات من النوع دي، بس إنتوا ناسيين نقطة مهمة للغاية، وهو أن العقل المصري غائب عنه التنوير، فمهما بحثتوا في أي قضايا عملية لن تصلوا إلى طريق صحيح».

وواصل: «أول ما الطليعة قفلت النخبة اتجهوا فورًا للإسلاميين، وعندما رفضت الانضمام معهم قالت عني النخبة إن عندي إسلاموفوبيا وعندي إخوانوفوبيا».