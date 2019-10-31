شكرا لقرائتكم خبر عن «والي» تهنئ العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بجائزة التميز الحكومي لمكاتب تأهيل ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة للعاملين بالوزارة، في اتصال هاتفي من الولايات المتحدة، بمناسبة حصول الوزارة على جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية لمكاتب التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحصل على الجائزة 3 مكاتب تابعة للوزارة، حيث حصل على المركز الأول مكتب التأهيل الاجتماعي بفارسكور بمحافظة دمياط، وعلى المركز الثاني مكتب التأهيل الاجتماعي بالقصر بمحافظة البحر الأحمر، والمركز الثالث مكتب التأهيل الاجتماعي بالزرقا بمحافظة دمياط أيضًا.

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وقد حضرت الحفل نيابة عن الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، نائب الوزيرة للحماية الاجتماعية، حيث قدمت التهنئة للعاملين بالمكاتب الفائزة ودعت العاملين بالوزارة إلى مزيد من العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور بما يتسق مع التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة.

جاء هذا التكريم، خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمركز المنارة بالتجمع الخامس، لتوزيع جوائز التميز الحكومي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسيد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات.

وتهدف جائزة مصر للتميز الحكومي إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع وتشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على كل المستويات، القومي والمحلي والإقليمي، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بتكلفة أكثر جودة وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية.

جدير بالذكر أن العمل على هذه الجائزة قد بدأ منذ 16 شهرًا، حيث تم إطلاق الجائرة في يوليو 2018 وتم فتح باب التقدم لها في نوفمبر ٢٠١٨ وتنقسم الجائزة إلى جوائز مخصصة للمؤسسات الحكومية وجوائز مخصصة للأفراد.