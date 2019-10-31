شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء عربي بانتخاب عمرو موسى رئيسًا لـ«الحكماء الأفارقة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفى السفراء العرب في جيبوتي بانتخاب عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، رئيسًا لهيئة الحكماء الأفارقة التابعة للاتحاد الأفريقي لعامي ٢٠١٩- ٢٠٢٠، وذلك خلال مأدبة غداء أعدها السفير محمد مصطفى عرفي، سفير مصر في جيبوتي، تكريمًا لموسى.
وقدم موسى، خلال المأدبة، شرحا لأوضاع المنطقة العربية وسبل وقايتها وكيفية الاستفادة من التحولات الدولية والتعامل مع الأزمات الراهنة.
وقد أبدى السفراء العرب ترحيبهم بلقاء موسى.
وأوضح السفير المصري في جيبوتي أن لجنة الحكماء الخمسة تمثل مناطق القارة وأقاليمها وتضم كبار الشخصيات البارزة وكان عمرو موسى اختير ضمنها كعضو عام 2017.
وتم انتخاب موسى على هامش أعمال اجتماع المفوضية الأفريقية بجيبوتي برئاسة موسى فكي، رئيس المفوضية، لمراجعة الأوضاع الأمنية بالقاهرة ونشاطات الاتحاد.
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