أندريه زكي: السيسي نشر قيم المحبة والتسامح في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي في نشر قيم التسامح والمحبة بمصر.

وأضاف خلال حفل تكريم المساهمين في ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان، اليوم الخميس، أن تحقيق السلام والمحبة أسمى القيم الموجودة على أرض مصر.

ووجه زكي، التحية إلى أسر شهداء القوات المسلحة، والشهداء، على التضحية التي قدموها؛ من أجل الحفاظ على نشر السلام بالوطن.

كان حفل تكريم المشاركين في مؤتمر ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان، انطلق، مساء اليوم الخميس، بمقر الهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية بالقاهرة، تحت شعار "هنا نصلى معًا".