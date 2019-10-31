أخبار مصر | بعد واقعة "شهيد الشهامة".. جدل تحت قبة البرلمان حول مقترح تعديل قانون الطفل (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد واقعة "شهيد الشهامة".. جدل تحت قبة البرلمان حول مقترح تعديل قانون الطفل (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عن تقدمه بمقترح مشروع لتعديل "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والذى يتضمن ضرورة تغيير المادة والعودة لنص قانون العقوبات الخاصة بالجرائم مكتملة الأركان والإدراك، ويشمل أنه إذا ارتكب طفل لا يتجاوز سنه الخامسة عشرة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يحكم عليه بالحبس.

وأوضح "أبو العلا"، أن المقترح ينص على: "استبدال عبارة على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الخامسة عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة بعبارة على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة في الفقرة الأولى من المادة مع إلغاء الفقرة الثانية من المادة".

واشتملت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل القانون: "ضرورة تعديل تلك القانون بعد التطور التكنولوجى والذى أصبح إدراك الإنسان أكثر تطورا وزيادة الوعى عند الشباب وأصبح اكتماله مبكرا وخاصة في جرائم القتل العمد والاغتصاب والخطف مع سبق الإصرار والترصد أصبح مكتملا عند سن الخامسة عشر".

"مش عشان حالة فردية شاذة نخالف المواثيق الدولية"

في هذا السياق، أعلن النائب بكر أبو غريب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن رفضه التام لمقترح النائب أيمن أبو العلا حول تعديل مشروع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، قائلا: "دا هيبقى ظلم كبير، لأن الطفل لحد ١٨ سنة دا هو طفل فعلا ازاي نخليه ١٥؟"

وأوضح "أبو غريب" في تصريح لبوابة "الخليج 365، إلى أن هذا المقترح يخالف كافة المواثيق والتشريعات الدولية، التي اعترف بها العالم أجمع بأن الطفل هو الذي لم يبلغ سن الـ١٨ سنة، مشيرًا إلى قضية محمود البناء الذي استشهد على يد راجح، قائلا: "مش علشان حالة فردية من شخص عنده نزعة إجرامية طالع من بيت معرفش فيه التربية صح، هنعمل قانون علشانه، نخالف بها القوانين والمواثيق"، موضحًا أن هناك قوانين رادعة خاصة بالطفل يعاقب عليها إذا ارتكب أي مخالفة أو جرم.

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مقترح تعديل عمر الطفل من 18 إلى 15 عامًا يخالف المواثيق الدولية

من جانبه رفض النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترح النائب أيمن أبو العلا حول تعديل مشروع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والذى يتضمن ضرورة تغيير المادة والعودة لنص قانون العقوبات الخاصة بالجرائم مكتملة الأركان والإدراك، ويشمل أنه إذا ارتكب طفل لا يتجاوز عمره الخامسة عشرة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.

وقال "العليمي" في تصريح لـ"الخليج 365": إن هذا المقترح يخالف المواثيقةالدولية المتفق عليها، بأن الطفل هو الذي لم يبلغ الـ18 عامًا، وحال أن يصبح 15 عام فهو يعتبر مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى أنه قد يتسبب في وجود مشاكل دولية"، مؤكدًا أن قانون الطفل ليس وليد هذا العصر، وإنما يُعمل به منذ أكثر من 20 عامًا.

وأشار عضو اللجنة الدستورية والتشريعية إلى أن جميع المواثيق الدولية اتفقت على أن الطفل هو الذي لم يبلغ 18 عامًا، لافتًا أن هناك قوانين وعقوبات رادعة خاصة بالطفل الذي لم يبلغ 18 عام في حالة ارتكابه جُرم، وهو المعاقبة بالسجن، لذلك لسنا في حاجة إلى تغيير سن الطفولة.

أؤيد هذا المقترح.. واستثني هذه الحالات

بينما أيدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، مقترح النائب، مؤكدة أنها كانت ستتقدم بهذا المقترح، عقب استشهاد محمود البنا الذي قتل على يد راجح، ولكنها تراجعت خوفا من عواقبة، قائلة: انا مع هذا المقترح بأن يكون سن الطفل حتى ١٥ عاما في حالة ارتكابه الجريمة فقط، وأن يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد، لأن هذا السن يدرك جيدًا معنى القتل وطرق تنفيذه".

وأوضحت "شاكر"، في تصريح لبوابة الخليج 365، أن تعديل هذا المقترح سيترتب عليه عدة عواقب، وهي السماح للفتاة بالزواج في سن ال١٥ عام بدلا من ١٨، وأن تكون حضانة الطفل أيضا حتى ١٥ عام بدلا من ١٨، وهذا أمرا مرفوضا، مطالبة في حالة التعديل يجب أن يكون قانون الطفولة حتى ١٥ عاما في إرتكاب جرائم القتل فقط، وليس في باقي الحالات.