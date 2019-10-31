أخبار مصر | صندوق النقد الدولي يستقبل غادة والي في مقره بواشنطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صندوق النقد الدولي يستقبل غادة والي في مقره بواشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل السيد سوبير لال الخبير الاقتصادي ومسؤل بعثة صندوق النقد الدولي المسؤلة عن التعاون مع مصر، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي استعرضت تطور برامج الحماية الاجتماعية من 2014 إلى 2019 باعتبارها مكون أساسي في نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، وذلك في ندوة نظمها صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن.

وحضر الندوة أكثر من 250 من العاملين في الصندوق تبادلوا النقاش حول التحديات التي تواجهها برامج الإصلاح الإقتصادي.

وعرضت غادة والي، برامج الحماية الاجتماعية كانت عنصر أساسي من عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2014.

وأضافت أن خطط الحماية الاجتماعية عرضت كذلك على مجلس النواب ويتم متابعتها ومراقبتها عن كثب وتطوراتها في كل مرحلة وأن أحد أهم عوامل نجاح برامج الحماية الاجتماعية كان الإلتزام السياسي والدعم الرئاسي لهذه البرامج والتأكيد على أهمية تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع الأخذ في الإعتبار حماية الفئات الأكثر فقرا وهشاشة.

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وأشارت والي إلى دور الشعب المصري وثقته في الحكومة وتحمله لأعباء الإصلاح كان أحد أهم أسباب نجاح الإصلاح الإقتصادي وتعظيم أثر برامج الحماية الاجتماعية.

وأشاد الحضور بالتناغم بين إجراءات الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية ووجهوا بضرورة نقلها إلى دول مختلفة.

وكانت غادرت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، إلي الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من البنك الدولي لتحاضر في مؤتمر يقيمه البنك حول أدوات الحماية الاجتماعية وشرح تجربة مصر في برامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.

علي أن تحضر والي خلال تواجدها بالولايات المتحدة الامريكية المائدة المستديرة التي يقيمها صندوق النقد الدولي، وتلقي والي كلمة حول إجراءات التخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية.