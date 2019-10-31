شكرا لقرائتكم خبر عن مراد وهبة: من يزعم أن هناك أشخاص يملكون الحقيقة المطلقة «وهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن من يزعم أن هناك أشخاصًا يملكون الحقيقة المطلقة «واهم»، حيث لا توجد حقيقة مطلقة، وهذه ظاهرة يجب دراستها، موضحًا أن كل الأصوليات الدينية زعمت أنها تملك الحقيقة المطلقة، ثم بعد ذلك تقوم بأعمال إجرامية وتقتل المواطنين، ومن هنا نشأ الإرهاب.

وأضاف «وهبة»، خلال حواره في برنامج «نطق فكرا»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن الفكر الإنساني أصبح حائرًا ما بين امتلاك بعض الأشخاص الحقيقة المطلقة وآخرين يشككون في ذلك، فالبعض أكد أن العقل الإنساني لا يصل إلا لحقيقة نسبية ولا يصل للحقيقة المطلقة، والبعض الآخر أكد أن العقل الإنساني لا يستطيع أن يصل إلى أي حقيقة.

وتابع: «في العصر اليوناني قال الفلاسفة إن العقل الإنساني لا يستطيع أن يصل إلى أي حقيقة، ولكن الآن نستطيع الوصول إلى حقيقة نسبية من خلال إدراك الواقع الخارجي، سواء بالحواس أو العقل، ولكن لا يوجد شيء يسمى الحقيقة المطلقة، لأن المعرفة مسألة نسبية تتفق مع العقل».