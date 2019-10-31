شكرا لقرائتكم خبر عن محيي إسماعيل: «لو اتعرض عليّا فيلم الجوكر كنت هرفضه.. وعندي أسباب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر الفنان محيي إسماعيل عرض فيلم الجوكر في مصر، متسائلًا: «من الذي سمح بتسلل هذا الفيلم إلى بلدنا؟».

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وأضاف، خلال برنامج «حديث المساء»، على فضائية «إم بي سي مصر»، أن «الجوكر» الحقيقي هو من يتعرض لأزمات يتجاوزها ويقدم قيمًا نبيلة للمجتمع.

وأوضح محيي إسماعيل أنه لا يمكن أن يوافق على تجسيد شخصية بطل فيلم «الجوكر»؛ لأن رسالته تحض على قتل كل الأغنياء، وتحول المهمشين إلى مجموعة من البلطجية، وأن الشخصية تخلو من الإنسانية ومليئة بالقسوة وسفك الدماء والغلظة والإجرام.

وأردف أنه حزين لعرض فيلم الجوكر في الوقت الحالي بمصر، في فترة تشهد نهضة حقيقية بالبلاد.