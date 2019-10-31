شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: الموافقة على 953 طلبًا وتحرير 162 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم (33) للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور اللواء شريف عبدالستار، مساعد مدير الأمن، والعقيد ماجد خليفة، هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، والمستشار رمضان قناوي، مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال، مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك، وسمر فتحي، مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.

وصرح المحافظ بأن إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها «حتى الآن» بلغ 953 طلب تقنين، فيما وصل عدد العقود التي تم تحريرها إلى 162 عقدًا ابتدائيًا موزعة بواقع 129 عقدًا لأراضي «مباني»، و33 عقد «زراعة»، مشيرا إلى أنه تم فحص 7186 طلب تقنين ومعاينة 3430 طلبًا، وجارٍ البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة

كما أكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ في كل الطلبات.