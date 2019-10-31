شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الشيخ عبدالباسط تشكر «الأوقاف» لإطلاق اسمه على المسابقة العالمية للقرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الخميس، رسالة شكر وتقدير من اللواء طارق عبدالباسط عبدالصمد، على إطلاق اسم والده المرحوم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد (رحمه الله) على المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم التي تنعقد فبراير المقبل 2020م، والتي يشرف الفائزون فيها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالات الوزارة بليلة القدر.

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