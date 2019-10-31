شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يتعهد بتقديم أول استجواب لوزير الرى بسبب أزمة المياه في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إنه يعد حاليا أول استجواب برلمانى في دور الانعقاد الحالى ضد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، وذلك لتقاعسه في تقديم الحلول المثلى لحل أزمة المياه في منطقة برج العرب وغرب الإسكندرية طوال الفترة الماضية.

وقال «عامر» إن وزير الرى تنصل من تحمل مسئولية ما يحدث بشأن نقص المياه، تاركا رئيس الجمهورية يواجه الازمة منفردا دون ان يقوم بأى إجراءات، خاصة بعد تصريحاته الاخيرة والتى قال فيها أن نقص المياه التي ستضرب البلاد لا تعنى وزارة الرى فضلا عن امتناعه عن مواجهة الأزمة تهرباً من المسؤولية.

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وأوضح أن وزير الرى كان يعلم علم اليقين أن المصيبة التي ستحل بنا بشأن نقص المياه آتيه لا محاله ورغم وجوده على رأس الوزاره منذ اكثر من ثلاث سنوات لم يبدأ في اية حلول عمليه سوى الادعاء بما يسمى الخطة القومية وهى خطة وهمية اسند إعدادها لمكاتب استشارية بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه ممولة من منح وقروض برعاية قطاع التخطيط.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة أنه سيتقدم بكافة الأدلة والمستندات للبرلمان تمهيدا لسحب الثقة من وزير الرى، وأشار إلى مناطق متفرقة في برج العرب وغرب الاسكندرية شهدت أزمة بسبب انقطاع مياة الشرب خلال الأيام الماضية مما يهدد بتوقف المصانع واعدام 1200 طن طماطم لعدم وجود مياة لتصنيعها.

وقال إن برج العرب تتعرض لكارثة حيث يوجد اكثر من ١٢٠٠ طن طماطم سوف تعدم لعدم وجود مياة لتصنيعها فضلا عن أن جميع المصانع متوقفة ما يجعلها تتعرض لخسارة مواد خام بملايين الجنيهات بسبب اعدامها لعدم القدرة على تصنيعها ما يخلف غرامات بالملايين لعدم التوريد .

وأضاف: «استمرار انقطاع المياه عن برج العرب وارض البنجر وجميع مناطق غرب الاسكندرية امر مؤسف لافتا إلى ان موقف وزارة الري متكرر منذ ٤٠ سنة ونفس المشكلة سنويا وشركة مياه اسكندرية وعدت من سنين طويلة بتغيير مأخذ المياه في الكيلو ٤٠ وللأسف الشديد لم يحدث على الإطلاق».