شكرا لقرائتكم خبر عن موظفون بـ«صحة دمياط»: 5 أشهر دون راتب.. و«المديرية»: مش مسؤوليتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«55 أسرة في دمياط».. تلك الأسر مهددة بالتشرد، وذلك بسبب غموض مصير أرباب هذه الأسر، وتهديدهم بفقد مصدر رزقهم الوحيد بعد توقف رواتبهم.

كانت مديرية الصحة بمحافظة دمياط تعاقدت مع 50 سائقًا وعاملًا على صندوق تحسين الخدمة، في يوليو 2011، ومن وقتها يتم صرف رواتبهم شهريًا وبشكل منتظم دون انقطاع، إلا أنه منذ يوليو الماضى لم يتم صرف رواتبهم.

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وقال عمرو البياع، أحد الموظفين المتضررين: «المأساة بدأت يوليو الماضى عندما أحالت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، مذكرة للشؤون القانونية للمحافظة بشأن التجديد لمدة 6 أشهر لهذه العمالة المؤقتة».

وأضاف: «بالفعل أوصت الشؤون القانونية بالموافقة على التجديد، لظروفهم الاجتماعية والمادية وصعوبة الاستغناء عنهم لحاجة العمل إليهم، وتمت إحالة المذكرة للمديرية المالية للمحافظة لاتخاذ الإجراءات المالية وتقنين أوضاع هذه العمالة». وطلب من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سرعة التدخل لصرف الرواتب المتأخرة، حيث إن 50 أسرة بلا دخل منذ ما يقرب من 5 أشهر مما يهدد استقرار أسرهم.

من جانبه، قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن المشكلة ليست مسؤولية الصحة ولكنها تخص المديرية المالية، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع السكرتير العام للمحافظة، ووضع تصور لاتخاذ إجراءات لحل الأزمة التي تواجه هذه العمالة، وأنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف راتب شهر واحد لهم لحين حل مشكلاتهم.