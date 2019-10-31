شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تخصيص 18.6 فدان لاستكمال مشروع توسعات محطة معالجة أبوصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أنه صدر قرار جمهوري رقم 552 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 18،60 فدان تقريبا لصالح لاستخدامها في استكمال مراحل مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أبوصير الملق مركز الواسطى، الذي يجري تنفيذه بطاقة 12 ألف م 3 /يوم للمرحلة الأولى بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه، وسوف تصل إلى 36 ألف م3 / يوم عند نهو المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع،وتخدم المرحلة الأولى أكثر من 50 ألف نسمة بقرى: الميمون شرق ونزلة الجنيدى ومعصرة أبوصير.

حيث أن قدرة المحطة القائمة لاتتعدى طاقتها 3600م3/يوم،مما يصعب معها استقبال مزيد من صرف القرى التي سيخدمها مشروع الصرف الصحي بقرية الميمون «الذي تم إنهاؤه» إلا بعد إجراء توسعات للمحطة، وقد تم البدء بالفعل في تنفيذ المشروع في ديسمبر 2017 وذلك بالتوزاي مع السير في إجراءات تخصيص الأرض اللازمة لمراحل المشروع بالكامل، وبلغت نسبة التنفيذ ما يقرب من 85% من المشروع والتي شملت الأعمال الإنشائية من المباني والسور والمرشحات والفلاتر وخط السيب والمصافي ومحطة رفع مياه منقاة، وغيرها من الأعمال، حيث سيتم ربط 11 قرية على المشروع.

وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية قرار التخصيص الذي كان يعتبر أمرا ملحا للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن ذلك سيدفع بمعدلات تنفيذ المشروع،منوها عن الجهود التنسيقية والإجرائية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة، التي نفذتها المحافظة وأشرف عليها بنفسه مثل:التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والترتيبات اللازمة مع وزارة التنمية المحلية،وموافقة وزارة الزراعة، ورفع ذلك لمجلس الوزراء للحصول على قرار التخصيص من السيد رئيس الجمهورية