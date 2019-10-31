شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «أنتِ الحياة» لمرضي سرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الخميس، فعاليات مبادرة (أنت الحياة) تحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية لجامعه الدول العربية، والجمعية المصرية لدعم مرضي السرطان بدعم الأمين العام للمجلس دكتور محمد الربيع.

ويهدف المؤتمر لدعم مريضات سرطان الثدي في شهرهم الوردي شهر أكتوبر، والذي يحتفل فيه العالم للتوعية ضد سرطان الثدي، ويقام المؤتمر بحضور الدكتور محسن مختار مدير قسم الاورام القصر العيني، والدكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي، ولاعب التنس الشهير انور الكموني والذي عاد للملاعب بعد حربه مع المرض.

كما شملت المبادرة ايضا حملة توعية داخل جامعة القاهرة ونادي الصيد بالدقي للكشف المبكر لمرضى سرطان الثدي وتدريبهم على كيفية الفحص الذاتي، وفِي الختام أقيمت محاضرة ترفيهية عن يوجا الضحك، وخرج المؤتمر بعدة توصيات منها حق مريضات السرطان في سن تشريعات بإجراءات سريعة بعيد عن اجراءات التقاضي كحق المرأه في كل مستحقاتها اذا ثبت طلاقها بعد اصابتها بالسرطان وحقها في حضانة اطفالها مادامت قادرة، وحقها في الرؤية في أي وقت خلال فتره علاجها ومن التوصيات ايضا تعميم القوانين التي تساند المريضة في رحله علاجها حيث ان المرض ليس جريمة يعاقب عليها القانون.