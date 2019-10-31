بعد عام على تحقيق الخليج 365 "اختبار المعارضة".. السيسي يطالب البرلمان باستخدام أدواته الرقابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

مؤسسات الدولة حاضرة دائمًا في مواجهة أي تحرك أو شائعات، ومعنية طوال الوقت بالدفاع عن الدولة وليس النظام، كلمات حاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم الخميس، على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات.

ووجه الرئيس حديثه لأعضاء مجلس النواب بقوله: "نواب الشعب لهم مسؤولية أن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير وأعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".

وواصل: "مش هنزعل والمفروض منزعلش، الكلام ليا وللحكومة.. طالما فيه اتهام وإساءة يكون هناك تحقيق، قد يكون الاتهام صحيحًا أو غير صحيح، ومن يفصل في ذلك البرلمان بلجانه المختلفة، ومن المهم مراجعة تلك الأمور، وهذا ليس توجيهًا لأحد".

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وقال الرئيس: "أقول هذا الكلام علشان مؤسسات الدولة لا تتألم من هذا الاستجواب بالبرلمان إن مسؤول يأخذها بحساسية، نحن نتعامل في إطار الدولة، نخطئ ونصيب، وميجراش حاجة إننا نوضح بموضوعية وحقائق".

يُشار إلى أن موقع الخليج 365، في أبريل 2018، نشر تحقيقًا عن المعارضة في البرلمان بعنوان: "اختبار المعارضة في البرلمان.. النتيجة صفر"، كشف خلاله قصور في استخدام الأدوات الرقابية من قبل البرلمانيين، وجدية تعامل البرلمان مع الاستجوابات المقدمة.

"اختبار المعارضة في البرلمان.. النتيجة صفر"