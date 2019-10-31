غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة 8 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

أعلنت محافظة الجيزة إيقاف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، محطة رفع صرف صحي أرض اللواء بحي بولاق الدكرور؛ لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد الطلمبات ولوحات التشغيل.

وأوضحت المحافظة في بيان، اليوم الخميس، أن أعمال الإحلال والتجديد تتطلب قطع ضخ مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ في الساعة الـ 11 مساء غد الجمعة وحتى الساعة السابعة صباح بعد غد السبت؛ لإيقاف تدفقات شبكات انحدار الصرف الصحي الخاصة بالمحطة.

وأضافت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع: شارع الهرم بدءًا من ميدان نصر الدين وحتى المساحة – شارع الهرم وحتى تقسيم عمرو بن العاص الأول والثاني والثالث – ترعة عبد العال "1-2 " – كفرطهرمس.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، على أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي سيارات المياه النقية والصالحة للشرب لسد إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ (125).