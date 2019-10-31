السبت.. محافظ القاهرة يدشن مبادرة "دعم صحة المرأة المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: يشهد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بعد غد السبت، تدشين مبادرة (دعم صحة المرأة المصرية)، التي ستبدأ بمحافظة القاهرة في مرحلتها الثانية. وحسب بيان اليوم الخميس، تنطلق المبادرة بالمركز الطبي بالمحكمة في حي مصر الجديدة.

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