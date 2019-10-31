وزيرة السياحة تلتقي مقدم البرامج الاقتصادية بشبكة CNN

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، حوارا تليفزيونيا مع جون ديفيتريوس أحد أهم مقدمي البرامج الاقتصادية على شبكة CNN الإخبارية العالمية، تحدثت خلاله عن الإنجازات التي حققتها السياحة المصرية سواء على صعيد الأرقام السياحية أو الإشادات الدولية التي حظيت بها السياحة المصرية من أكثر من مؤسسة دولية.

خلال ذلك مشاركتها في المؤتمر السنوي للصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يُقام خلال الفتـرة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري بمدينة الرياض.

وأكدت الوزيرة، أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي المصري حيث تمثل حوالي ١٥% من الناتج الاجمالي المحلي، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص عمل، ووزارة السياحة تهدف الى توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وأضافت أن الأرقام السياحية في عام 2018 كانت جيدة جدا، وعام 2019 يشهد زيادة ملحوظة في هذه الأرقام والتي انعكست علي الإيرادات التي تحققت في العام المالي 2018/2019 والتى بلغت ١٢,٦ مليار دولار وهو أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.

وأشارت المشاط، إلى برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة والذى تعكف الوزارة على تنفيذ محاوره الخمسة لتحقيق رؤية الوزارة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، موضحة أنه قد تم في سبتمبر الماضى إصدار تقرير المتابعة الأول عما تم إنجازه من هذه المحاور بعد ما يقرب من عشرة أشهر من إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى في نوفمبر 2018.

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وأضافت الوزيرة، أن مصر حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

وتحدثت الوزيرة عن حملة People to people والتي تعتمد بشكل أساسي على تعريف السائح على التنوع الذى يتصف به الشعب المصري وهو ما يثري التجربة السياحية نظرا لأن السياحة حاليا أصبحت تعتمد بشكل كبيرعلى اندماج السائح في المجتمع المحلي، هذا علاوة على الاعتماد في الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بشكل كبير حيث أصبحت هذه المنصات الرقمية أهم وسائل الترويج الحديثة.

وقالت إن هذه الحملة هي أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية الدولية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة؛ والذي تتضمن أيضا الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020، والترويج لكل محافظة أو منطقة جذب سياحي على حدى لإبراز المقومات المميزة لها Branding by Destination.

وتطرقت إلى إطلاق الوزارة المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية في ضوء محور تطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، موضحة أن هذه الخطوة تضمن جودة الخدمة المقدمة للسائح كما أنها تعزز الترويج لأنماط جديدة مثل الذهبيات والفنادق البيئية والشقق الفندقية.

كما أشارت الوزيرة إلى المشاركة المصرية هذا العام في معرض لندن السياحي الدولي الذي تشارك فيه الوزارة بجناح مبتكر لجذب الأنظار إلى المقصد السياحي المصري.

وفي نهاية اللقاء قدمت الوزيرة لچون ديفيتاريوس نسخة من تقرير المتابعة الاًول لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.