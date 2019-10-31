"رشاد" يترأس اجتماع أمانة المرأة المركزية لمناقشة محو الأمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

ترأس المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، اجتماع أمانة المرأة المركزية بالحزب برئاسة النائبة رشا رمضان، لمناقشة خطة عمل محور "محو الأمية"، الذي تنظمه أمانة المرأة المركزية في إطار مبادرة "أنت عظيمة بتعليمك بتنظيمك بعملك"، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية.

وحسب بيان اليوم الخميس، حضر الاجتماع المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والعامري فاروق أمين شؤون الهيئات الاستشارية، والنائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، كما شارك في الاجتماع أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية، وأمينات المرأة بالمحافظات، فضلا عن اللواء كمال سعودي نائب رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ومديري الهيئة بالمحافظات.

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ويأتي الاجتماع للرد على كل الاستفسارات وتذليل المعوقات التي تواجه أمينات المرأة بالمحافظات، فيما يتعلق بتنفيذ خطة عمل اللجنة فيما يتعلق بمحور "محو الأمية" للسيدات، في إطار البروتوكول الذي تم توقعيه مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية.

يذكر أن أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن دشنت مبادرة "أنتِ عظيمة" (بتعليمك بتنظيمك بعملك)، من أجل العمل على تحسين وضع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتتألف المبادرة من ثلاثة محاور، وهي التعليم والذي يعتبر محورًا أساسيًا في المبادرة، من خلال العمل على محو أمية المرأة، والمحور الثاني وهو التنظيم، من خلال العمل على تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية، ويتمثل المحور الثالث في العمل من خلال دعم ومساندة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما يساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا.