أخبار مصر | 'الصحفيين' تنظم عرض عرائس الماريونيت لأبناء الزملاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تنظم عرض عرائس الماريونيت لأبناء الزملاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، عرضًا فنيًا على مسرح النقابة لأبناء الصحفيين وأسرهم وذويهم، وذلك لفريق أجيال للعرائس وعرائس الماريونيت لأعضاء الفريق التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر جاردن سيتي.

وقال "الزناتي" إن العرض بالمجان، ويأتي في إطار التعاون الذي اتفقت عليه النقابة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، لإقامة عروض لمسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين، وبدأت الأسبوع الماضي برحلات لأتوبيس الفن الجميل، وأعقبها ورشة فنية لرسوم الأطفال.

جاء ذلك بحضور عشرات الأطفال من أبناء الزملاء الصحفيين، ولاقى العرض حضور واسع وتفاعل كبير.