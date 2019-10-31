أخبار مصر | براتب يصل إلى 3 آلاف جنيه.. تعرف على وظائف "القوى العاملة" الجديدة وكيفية التقديم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب يصل إلى 3 آلاف جنيه.. تعرف على وظائف "القوى العاملة" الجديدة وكيفية التقديم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 100 فرصة عمل بإحدى الشركات للخدمات الأمنية، بطريق صلاح سالم، براتب يصل لـ3000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المطلوبة، 60 فرد أمن حاصلين على مؤهل عالي أو متوسط، وأن لا يتعدى عمرهم عن الـ45 عام، براتب يصل لـ2500 جنيه.

كما تطلب الشركة 40 فرد أمن حاصلين على مؤهل عالي وفوق المتوسط، بشرط أن لا يتعدوا الـ40 عام، براتب 3000 جنيه.

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ومن المزايا التي تقدمها الشركة لأفرادها، سكن بجانب المواصلات وتأمين صحي واجتماعي، وإجازات وحوافز نصف سنوية.

وحددت الشركة مواقع العمل من القرية الذكية بأكتوبر والساحل.

ولكل من يرغب في الحصول على فرصة عمل يتصل على المدير المسئول، الأستاذة رشا 01008858816.