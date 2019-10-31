أخبار مصر | برلمانية تطالب بإسقاط الجنسية عن إسراء عبد الفتاح: "مصر من غيرهم أنضف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بإسقاط الجنسية عن إسراء عبد الفتاح: "مصر من غيرهم أنضف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على إسراء عبد الفتاح عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "مين إسراء عبد الفتاح؟ وماذا فعلت لمصر؟ وما هي أهميتها في العالم أو بالتحديد لأمريكا؟ كي يستدعي مساعد وزير الخارجية الأمريكية سفيرنا عشان يبلغه بضرورة الإفراج عن إسراء عبد الفتاح".

وقالت سالم:"سنطالب بإسقاط الجنسية عنها ويأخدوها في ستين داهية"، وتابعت:"غير مقبول التدخل في شؤوننا الداخلية...ولا مكان لخونة عبيد الدولار واللي ممكن يبيعوا شرفهم وبالتالي بلدهم علشان الدولارات".

كما أكدت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب،:"اللي يبيع شرفة علشان الفلوس يبيع أي حاجة حتى ولاده وبلده.. ومصر من غيركوا أنضف".