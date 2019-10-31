شكرا لقرائتكم خبر عن «حلاقة الجسم» و«جواز سفر».. 10 معلومات عن مسابقة «جمال» الخيول العرببة الأصيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة يرافقها وزير الريف الألماني، ووزير الشباب الكويتي، وبيتر بوند، رئيس المنظمة العالمية لتربية الخيول العربية الأصيلة، وعدد من السفراء العرب والأجانب، بطولة مصر القومية والدوليه الواحد والعشرون لجمال الخيول العرببة الأصيلة بمحطة الزهراء للخيول العربية.

وقالت «محرز» إن البطولة هذا العام يشارك فيها 270 حصانا، ويقوم بالتحكيم 10 حكام دوليين، وتستمر لمدة أربعة أيام، إذ تنتهي يوم 3 نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن البطولة المحلية تتم أول يومين، والبطولة الدولية تنطلق خلال اليوم الثالث والرابع.

«المصري اليوم» ترصُد معلومات عن مسابقة جمال الخيول العرببة الأصيلة:

1. يُشارك في المسابقة 270 حصانًا، ويقوم بالتحكيم 10 حكام دوليين.

2. تستمر لمدة أربعة أيام بحيث تنتهي يوم 3 نوفمبر القادم، تتم أول يومين والبطولة الدولية.

محطة الزهراء للخيول العربية - صورة أرشيفية

3. وخلال المسابقة، لأول مرة منذ سنوات سوف تقوم الإدارة المركزية لمحطة الزهراء بعرض للخيول من إنتاج المحطة.

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4. يجب أن تكون محصنة ضد مرض أنفلونزا الخيول، وأن يكون برنامج التحصين سليما.

حلاقة خيول بمحطة الزهراء - صورة أرشيفية

5. يجب على كل مشترك إرفاق جواز السفر أو صورة منه للتحقق من هوية الحصان، ويتضمن جواز السفر تاريخ التحصينات مطابقا لقواعد التحصينات للاتحاد الدولى للفروسية، وتسجيل الرقم القومى لكل من صاحب الحصان والشخص الموقع على استمارة الاشتراك.

6. يُمكن للخيول المشتركة في المسابقة، حلاقة شعر جسمها جزئيًا أو كليًا، مع مراعاة عدم قص الرموش وعدم حلق الشعر داخل أذنها.

جواز سفر الخيول العربية - صورة أرشيفية

7. وإذا بدا على الخيول أعراض مرضية، يتم منعها من المشاركة في المسابقة، ذلك حسب ما يقرره طبيب لجنة النظام.

8. وفى حالة أن يشك طبيب لجنة النظام في عدوى الجواد بأى من الأمراض الوبائية، يتم عزل الجواد فورا في الحجر البيطرى.

9. يتم التحكيم في بطولة الزهراء القومية وبطولة مصر الدولية، بتقدير درجات تتراوح بين 1 و20 درجة، لتقييم مواصفات جمال الخيول من حيث النوع والرأس والرقبة والجسم وخط الظهر والأرجل وحركة الحصان.

10. قالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، إن تحكيم الحركة يكون أثناء دخول الحصان إلى ساحة العرض، ويتم تحكيم البطولات بواسطة الحكام الأربعة، لتنصيب فائز بالميدالية الذهبية، وفائز بالميدالية الفضية، وفائز بالميدالية البرونزية في كل بطولة.