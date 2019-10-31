شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يبحث إيفاد مهندسي «الإنتاج الحربي» للتدريب على التكنولوجيا الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، نائب وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا الألمانية، Roland Weigert، والوفد المرافق له من ممثلى عدد من كبرى الشركات الألمانية العاملة في مجالات الإنتاج المختلفة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة.

وتم التأكيد على ترحيب مصر بالاستثمارات الأجنبية التي تسهم في إحداث التنمية الشاملة المنشودة لرفع معدلات التشغيل، واستعراض الموضوعات التي يمكن التعاون بين الطرفين في تنفيذها من خلال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والخبرات وإيفاد مهندسين وفنيين من شركات الإنتاج الحربى للتدريب على أحدث التكنولوجيات الألمانية المستخدمة في التصنيع بمختلف المجالات، كما ناقش الجانبان أهمية وضع آليات محددة لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتدريب وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.