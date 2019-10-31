شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الإسكندرية للروم يشارك بإحياء ذكرى مرور 14 قرناً على وفاة البابا يوحنا في قبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نقولا انطونيو، المتحدث الرسمى باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس ومطران طنطا، إن البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم، يجرى زيارة رعوية إلى قبرص نوفمبر المقبل للمشاركة وحضور الاحتفالات بإحياء ذكرى مرور 1400 عام على رقاد القديس العظيم في الكنيسة يوحنا الرحوم بابا وبطريرك الإسكندرية، والذى ينتمى إلى مدينة أماثوس في قبرص وشفيع متروبوليتية ليماسول.

وأوضح «أنطونيو» أن البابا ثيودروس تلقى دعوة من متروبوليت ليماسول المطران أثناسيوس التي سلمها له أسقف أماثوس نيكولاس خلال لقائه به أثناء زيارته للبطريركية في الإسكندرية مع رئيس بلدية أماثوس Nikos Nikolaidis والوفد المرافق له من القبارصة.

وفى سياق متصل قال المتحدث الرسمى للبطريركية أن وفد من بطريركية الاسكندرية شارك في اجتماع لجنة التعليم والتكوين المسكوني (CEEF) التابعة لمجلس الكنائس العالمي (WCC) أمس بالمعهد المسكوني التابع للمجلس في Bogis-Bossey، Canton Vaud، سويسرا وذلك ضمن وفد من كنائس الشرق الأوسط حيث مثل بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا المتروبوليت سيرافيم مطران زيمبابوى وأنجولا، وعضو لجنة التربية المسيحية التي تباحثت حول تعاون المسيحيين في الشرق الأوسط من أجل بقاء المسيحيين وحماية واحترام حقوق الإنسان وإدانة الغزو التركي لسوريا.