شكرا لقرائتكم خبر عن خضوع 142 موظفًا بمجلس مدينة شبين القناطر لتحليل المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس غريب أحمد، رئيس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أنه تم خضوع 142 موظفا وعاملا بمجلس المدينة لفحص تعاطي المخدرات، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشار «غريب»، في تصريح له، إلى أنه تم عمل التحاليل اللازمة لجميع العاملين وسائقي مجلس مدينة شبين القناطر، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، وتحت رعاية الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، بشأن الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.