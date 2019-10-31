«شباب وأوقاف الإسكندرية» تطلقان أول صالون ثقافي لحماية الوطن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت مديريتا الشباب والرياضة والأوقاف في الإسكندرية أول صالون ثقافى، مساء الخميس، للحث على حماية الوطن والانتماء إليه وبناء الشخصية المصرية بشكل صحيح في إطار ترسيخ مقاصد الأديان.
وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن الصالون يأتى في اطار التعاون الثنائى بين مديريتى الشباب والرياضة والاوقاف والتعاون المشترك بحضور قيادات الدعوة والشباب والرياضة وعدد من شباب الأئمة وطلبة معهد الخدمة الاجتماعية حيث يتضمن الصالون ندوات تثقيفية مستمرة على مدار خطة دينية توعوية يتم تنظيمها في 12 مركزاً.
وألقى الشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة في مديرية اوقاف الاسكندرية محاضرة تناول فيها كيفية بناء الشخصية الوطنية وسماتها ومقاصد الأديان من حفظ النفس والمال والعرض والعقل وان هذه المقاصد لا تتحقق إلا بوجود الأوطان فحماية الأوطان من أعظم مقاصد الأديان وتناول اللقاء أيضا الحديث عن سمات الشعب المصري الذي اتسع للأديان الثلاث وحمى العالم من الطغيان وبُنيت شخصيته على التدين وعلى التسامح وحب العدل والصبر والجلد والمرح والانفتاح والعاطفة والشعور بالمسؤولية والقدرة على التكيف ودار حوار بناء بين الحضور والمتحدثين حول وسائل السوشيال ميديا والتى وصفها بـ«ديناصور» يقضم الأوطان ويهدد امنها وسلامها المجتمعى.
وردا على سؤال أحد الشباب عما يجب فعله تجاه الوطن قال «عبدالبصير»: يجب التحرك في اطار تحقيق عناصر مهمة وهى تأكيد الانتماء الاسري وزيادة الوعي والتثبت من الأخبار وجمع الكلمة ووحدة الصف في مواجهة المخاطر.
وأوضحت «الشريف» أنه الصلون الثقافى شهد حضور شبابى طاغى خاصة الاعمار التي تراوحت ما بين سن 18 وحتى 25 سنة مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تأتى في اطار جهود وزارة الأوقاف في نشر الوعي القومي والثقافي ومحاربة الأفكار المتطرفة الهدامة بالحكمة والموعظة الحسنة بالتعاون مع مؤسسات الدولة.
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