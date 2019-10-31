شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الحريري يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول غرق نادي الصيد بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تكرار غرق منطقة نادى الصيد في مياه الصرف الصحي.

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وقال النائب في طلبه الذي قدمة الي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان ان رئيس الجمهورية كان قد امر في نهاية ٢٠١٥ بتوفير مليار جنية لحل مشاكل الصرف الصحي بالإسكندرية وخلال الثلاث سنوات الماضية لم يتكرر أمر غرق منطقة نادي الصيد في مياه الصرف الصحي الأمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة هو تكرار نفس الكارثة هذا العام، حيث غرقت نفس المنطقة في مياه الصرف الصحي مما تسبب في اضرار مالية وصحية بالغة.

وحتي الآن لا نعلم اسباب تكرار هذه الكارثة وان كانت بعض المعلومات تشير الي انقطاع الكهرباء عن محطة التنقية لفترة طويلة من مساء الخميس الي فجر الجمعة ومعلومات اخرى تشير الي تعطل عدد 3 طلمبات من أصل 6 طلمبات.

وأضاف أن الحكومة مطالبة باتخاذ كل الإجراءات القانونية للتحقيق في هذا الأمر على وجه السرعة ومحاسبة المسئولين عن تلك الكارثة بما يضمن عدم تكرار هذه الكارثة مرة اخرى.