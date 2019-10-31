شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم بورسعيد» يتابع إجراءات تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا بديوان المديرية لمتابعة إجراءات تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور شريف أبوهيبة مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية.

أشار «باهي» خلال الاجتماع إلى متابعة إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء منذ يوليو الماضي لكافة العاملين المستحقين حفاظا على حقوقهم، مشيرا إلى أن الصرف للمستحقين سيتم بأسرع وقت ممكن.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لكل العاملين بإدارات الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والحسابات والدفع الالكتروني لما بذلوه من جهد في ذلك الشأن متغلبين على كل الضغوط التي واجهتهم أثناء تأدية عملهم لتصبح مديرية التربية والتعليم في مصاف المديريات الأولى لتطبيق الحد الأدنى للأجور على مستوى المحافظة.