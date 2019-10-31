شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط: قرار بريطانيا باستئناف الطيران إلى شرم الشيخ يعكس أمان السائح في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن السياحة المصرية استطاعت أن تتجاوز التحديات التي واجهتها في السنوات الماضية وهو ما تؤكده الأرقام السياحية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام الحالي أرقامًا سياحية مرتفعة، ولافتة إلى أن العام المالي 2018/2019 حقق زيادة غير مسبوقة في الدخل السياحي حيث بلغ 12.6 مليار دولار.

‎وأشارت الوزيرة في مقابلة، الخميس، مع وكالة سبوتنيك خلال تواجدها بالرياض، للمشاركة في فاعليات المؤتمر السنوي للصندوق السيادي بالرياض، إلى قرار الحكومة البريطانية باستئناف الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، مؤكدة على أن هذا القرار يعكس حقيقة أن أمن وأمان السائح في مصر تعتبر أولوية للحكومة المصرية، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز منظومة الأمن على كافة المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية، وإشادة الجهات الدولية المتخصصة التي قامت بزيارة المطارات المصرية بالإجراءات الأمنية بهذه المطارات.

‎وأضافت الوزيرة أن السياحة المصرية حظيت بإشادت عديدة على المستوى الدولى خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية حيث حصلت مصر على جائزة «الريادة الدولية في السياحة» لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، تقديرًا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، كما أوضح التقرير الأخير للمجلس الدولى للسياحة والسفر أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد في زيادة السياحة بمعدل ١٦،٥٪ وهو ٤ أضعاف متوسط النمو العالمي وهو ٣،٩٪، كما حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، حيث كانت الأفضل أداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة العام الجاري.