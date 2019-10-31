شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تفوز بجائزتين للتميز الحكومي على مستوى كليات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فوز الجامعة بجائزتين لأفضل كلية من 3 جوائز على مستوى مصر، حيث جاءت الصيدلة في المركز الأول والطب في المركز الثاني.

وأوضح رئيس الجامعة حصول كلية الصيدلة على المركز الأول، فيما حصلت كلية الطب على المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي على مستوى كليات مصر من كل التخصصات، والتي تنافست فيها 290 كلية على مستوى الجمهورية.

وتعد جائزة مصر للتميز الحكومي هي جائزة وطنية استحدثت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة، من خلال تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية، مما ينعكس بأثره على المواطن، مع الارتقاء بمستوى الخدمات، والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وتكريم المتميزين، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية.