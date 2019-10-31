شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» السعودية توقع اتفاقية شراء الطاقة لمحطة كوم أمبو الكهروضوئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقعت شركة «أكوا باور» السعودية اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لشراء الطاقة لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بنظام (BOO) بقدرة 200 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان، بتكلفة حوالي 200 مليون دولار، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الدكتور والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي وعدد من المسؤولين.

تقوم شركة أكوا باور بموجب الاتفاقية باستخدام تكنولوجياbi final (ثنائية الوجه) التي يتم من خلالها تصنيع الخلايا الشمسية بما يسمح بامتصاص الضوء على كلا الجانبين، لتحقيق كفاءة أكبر وتحسين أداء الخلايا في فصل الشتاء، مع الالتزام بشراء نفس كمية الطاقة من التكنولوجيا المُقدمة بالعرض الأساسي باستخدام تكنولوجيا mono fichal (أحادية الوجه).

تأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء المصرية للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها إلى نحو 20% من إجمالي الطاقات المُولدة بحلول عام 2022، من بينها 67% بمشاركة القطاع الخاص، والنسبة المُتبقية من خلال المشروعات الحُكومية المُنفذة من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.