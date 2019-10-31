شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الخبراء العرب يدعو لتوحيد الرسالة الإعلامية الإيجابية الموجهة للخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا فريق الخبراء العرب المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، إلى توحيد الرسالة الإعلامية العربية الإيجابية الموجهة للرأي العام الدولي.

وطالب فريق الخبراء العرب، في ختام اجتماعه الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة تركي مرزوق العمري مدير العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام السعودية، بوضع دليل بالمعايير المهنية للاسترشاد به لكتابة المحتوى الإعلامي الموجه إلى الخارج.

ودعا وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة إلى تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين الإعلاميين العربي والعالمي بما يتوافق مع أهداف ومحاور خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

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ورحب بالمقترح التونسي حول وضع تصور شامل يساعد على إيجاد آليات تنفيذية عملية لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، داعيا الجانب التونسي لوضع مقترح لرؤية استراتيجية واضحة تطبق على مدى ثلاث سنوات وتأخذ في الاعتبار المحاور الثلاثة المبدئية في خطة التحرك .

وطلب من الدول الأعضاء التي لديها مراكز تدريب في المجال السمعي والمرئي والالكتروني التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب للتعاون في عقد ورش عمل ودورات للمحررين والإعلاميين حول كيفية التعاطي مع القضايا العربية الموجهة للخارج.

ودعا الدول الأعضاء، التي لم تسدد بعد حصصها المستحقة في ميزانية الخطة، أن تقوم بالمبادرة في تنفيذ هذه الحصص وهو الأمر الذي سيسهم في الإسراع في تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وناقش الاجتماع، على مدى يومين، إجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج وما تم تنفيذه من برامج، إلى جانب وضع تصور كامل للجمهور المستهدف وآليات وسبل تنفيذ كل برنامج.