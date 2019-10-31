ضبط المتهمين بسرقة أعمدة حديدية بمحيط مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة أعمدة حديدية بمحيط مطار القاهرة الجوي.

البداية كانت أثناء مرور النقيب محمود فهمي، ضابط مباحث إدارة تأمين ومحاور ميناء القاهرة الجوي، لتفقد الحالة الأمنية بطريق جوزيف تيتو؛ تمكن من ضبط كل من "تامر.غ"، عاطل، و "مصطفى. ح"، عاطل؛ مقيمين النزهة حال قيامها بسرقة ٦ أعمدة من الحديد و٨ قطع من الأعمدة الخاصة بالسور القديم بالمطار المطل على محور جوزيف تيتو وتم الاستيلاء عليها بواسطة استخدام كوريك بناء وزرادية و٣ مفتاح فك مستخدمين تروسيكل بدون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حسام حنفي، مفتش مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي، اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.