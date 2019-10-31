العثور على أسلحة نارية وطلقات أسفل كوبري الحرفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

عثر مباحث إدارة تأمين ومحاور ميناء القاهرة الجوي، على أسلحة نارية وطلقات أسفل كوبري الحرفيين.

الواقعة بدأت حال مرور النقيب علاء عاطف، ضابط مباحث إدارة تأمين ومحاور ميناء القاهرة الجوي، والملازم أول إبراهيم شتا، أسفل كوبري الحرفيين استوقفهم "شعبان.م"، "أحلام.ص" ربة منزل مقيمة السلام، وأفادا بعثورهم على كيس بلاستيك بداخله طبنجتين حي الأولى ماركة كولت عيار ٩مل و٢ خزينة لذات السلاح، والطبنجة الثانية عيار ٨ ونصف بدون إبرة إطلاق نار وخزينة خاصة بالسلاح و20 طلقة بجوار مرور السلام، وقاما بتسليم المضبوطات لرجال الأمن.

تم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذي كلف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حسام حنفي، رئيس مباحث إدارة تأمين ومحاور المطار، لعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.