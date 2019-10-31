يقظة ضابط المباحث تُسقط ديلر الحشيش أعلى كوبري الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى ضباط مباحث القليوبية، القبض على تاجر مخدرات أعلى كوبري الوراق.
البداية أثناء مرور النقيب حسام مختار، ضابط مباحث تأمين الطرق والمنافذ، لتفقد الحالة الأمنية أعلى كوبري الوراق دائرة مركز القناطر الخيرية اشتبه في "محمد.ح"، مقيم باسوس وبتفتيشه عُثر بحوزته على 200 قرص مخدر، ونصف فرش حشيش.
وبمواجهة المتهم أمام اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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