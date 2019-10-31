غدًا.. وزير الآثار يفتتح معرض توت عنخ آمون بلندن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، غدًا الجمعة، فعاليات معرض توت عنخ آمون (كنوز الملك الشاب) بالعاصمة البريطانية لندن والذي يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب، في محطته الثالثة بعد لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم - إلى أن الدكتور خالد العناني، على هامش تواجده في لندن، بحث مع هيلين واتلي وزيرة الفن والتراث والسياحة البريطانية، تعزيز سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كل من البلدين، بما يساهم في تعزيز التعاون في مجال حفظ الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف وذلك بحضور السفير طارق عادل سفير مصر في بريطانيا.

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وناقش وزير الآثار مع وزيرة الفن والتراث والسياحة البريطانية وكبار مسئولي الوزارة البريطانيين قضية بيع الآثار المصرية بالمزادات وضرورة زيادة التعاون بين البلدين في هذا الإطار للحفاظ علي الآثار المصرية.

وتم الاتفاق علي عقد ورشة عمل خلال شهر ديسمبر تضم خبراء من البلدين لمناقشة وضع خارطة طريق وإعداد مذكرة تفاهم بين البلدين لضمان الحفاظ علي الآثار المصرية وخاصة التي تباع في المزادات، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والقواعد المنظمة وقوانين الدولتين.

ومن ناحية أخرى، زار وزير الآثار بدعوة من رئيس جمعية استكشاف مصر مقر ومكتبة الجمعية بلندن و التي يرجع تأسيسها إلى القرن الـ ١٩ ولها ٩ بعثات أثرية تعمل في مصر وتقوم بنشر دوريات علمية مرموقة في مجال علم الآثار.