ريهام سعيد: "عمري ما هرجع للإعلام.. ولو ربنا كتبلي فرصة همثل تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، تعليقًا على الحكم الصادر من محكمة جنح قسم الجيزة، بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية في الدعوى المقامة ضدها بتهمة السخرية من المصريين بسبب تصريحاتها عن السمنة.

وقالت ريهام: "ناس كتير بعد الحكم بعتت سألت ودول أعضاء فريق العمل الخاص بي رغم إنهم عارفين إن أنا مش هطلع في الإعلام تاني، إلا إنهم معايا، هما دول اللي فاضلين ناس بتحبك بغض النظر عن وجود مصلحة أم لا".

وتابعت: "مشواري الإعلامي دي صفحة واقفلت ومش هرجع تاني مهما حصل، قرأت تعليقات ناس معرفهاش، وبشكر رندا البحيري وأيتن عامر وريهام السهلي ومنة فاروق، وناس كتير قالت كلمة حلوة في حقي".

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وأضافت: "قرأت تعليقات إن أنا قبل كده غلطت في السيدة المصرية، ست مصرية مين اللي أنا غلطت فيها؟ أنا قعدت 15 سنة مبعملش حاجة غير إنها تبقى مبسوطة، صعب ترمي اتهامات وأنت مش على يقين".

وقالت ريهام: "لو ربنا كتبلي فرصة في التمثيل تاني همثل، لو مكتبليش خلاص أنا واحدة هعيش لولادي وجوزي وبيتي وبلدي وأهل بلدي بما يرضي الله، من فضلكم سيبوني في حالي وبلاش تطلعوا عليا إشاعات محصلتش، مكنتش متلونة ولم أخالف ضميري وخدمت كل الناس بفضل ربنا، كنت بتحارب علشان عندي ساعتين إعلانات، لكل الزملاء أنا خلاص سيبت المجال ادعولي، أكيد حاجة صعبة اعتزل حاجة كنت بحبها وبحترمها لكن راحة البال أهم من أي حاجة".

وأوضحت: "توكلت على الله، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمني، ربنا هيرزقني رغم إن أنا مش عارفة هشتغل إيه، احترموا إن عندي أهل وزوج احترموني".