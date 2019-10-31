مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": حريق بشركة أدوية.. وحكاية اغتصاب "سيدة الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": حريق بشركة أدوية.. وحكاية اغتصاب "سيدة الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

انتهاء تلقي الطعون على المرشحين لانتخابات نادي القضاة

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأنه انتهت عند الساعة الثانية ظهر اليوم المدة المحددة لاستقبال الطعون في أسماء المرشحين لانتخابات النادي ولم تتلق اللجنة المشرفة على الانتخابات أية طعون.

تجديد حبس مدرس ونجله لسرقتهما شقة لشراء المخدرات بمصر القديمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مدرس ونجله لسرقتهما شقة لشراء المواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبه المحيطة بالواقعة وإرسال تقرير واف بها.