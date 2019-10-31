مصر | "جريمة الأفوكاتو".. ذبح زوجته وطعن حماته وحاول قطع شرايينه.. و"المؤبد" يختتم قصته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جريمة الأفوكاتو".. ذبح زوجته وطعن حماته وحاول قطع شرايينه.. و"المؤبد" يختتم قصته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بداية القصة
الأفوكاتو ينهي حياة الأم والحمى
"أقسم أن يأتي بحقوق الغير"، كان قسم مهنة "المحاماة" التي يعملها "كريم"، الذي قرر أن يعمل بتلك المهنة، ولكن مع مرور الأيام اعتقد أن الحياة وردية والضغوط بسيطة تنتهي مثل ما تنتهي أي قضية بالبراءة أو العقوبة، ولكن هنا كانت الحياة لها رأي آخر، عندما فشل في حل قضيته البسيطة وهي الخلافات العائلية التي توجد بداخل كل منزل.
شجار وإحساس بالذنب
"شجار وخلاف"، كانت نهاية حياة "أميرة" على أيدي زوجها، عندما قام المحامي البسيط بطعن زوجته حيث لم تكن طعنة واحدة وإنما 30 طعنة متفرقة بجسدها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، حاولت والدة الزوجة بالتصدي له ولكن أصابها أيضًا الطعنات فطعنت بطعنتين.
"إحساس بالذنب"، لم يتوقف المحامي البسيط عن تلك الإصابات التي لحقت بزوجته وحماته، ولكن بدأ إحساس الذنب يتوغله، فقرر أيضًا إنهاء حياته وقضيته للأبد فقام بقطع شراينه، ولكن كان القدر ينتظره حتى يتم ملاحقته على الفور، لتأخذ العدالة مجراها.
الأشغال الشاقة المؤبدة
وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى السعيد شكري مدير مباحث المديرية بالغربية، بوقوع جريمة قتل بمنطقة الاستاد في طنطا وتبين أن المتهم يدعى كريم 36 عامًا، محام حر، ولا يمارس المهنة توجه لشقة حماته بعد أن طعن زوجته أميرة 32عاما،ً ربة منزل، وأم لثلاث أبناء، بآلة حادة فأصابها بالعنق والفخذ الأيسر، ولقيت مصرعها في الحال، كما قام بطعن حماته عفاف 65 عامًا، محامية، بالظهر عندما حاولت التصدي له.
وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوي لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، والسبب خلافات أسرية بينهم.
وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي أحالتها للقضاء الذي قرر الحكم السالف ذكره.