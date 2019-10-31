مصر | بـ"سقف الجمالون".. السيطرة على حريق شركة أدوية شهيرة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"سقف الجمالون".. السيطرة على حريق شركة أدوية شهيرة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق شب بشركة أدوية، بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شركة أدوية، بالمنطقة الصناعية الثانية، بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، ومحاصرة النيران والسيطرة عليها، قبل وقوع أي خسائر بشرية، وتبين أنها شركة كيما فارم للأدوية.

وكشفت معاينة قوات الحماية المدنية، أن الحريق شب بسقف الجمالون على مساحة 20 مترا، وتم محاصرة النيران قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.