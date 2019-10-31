أخبار مصر | برلماني عن افتتاح السيسي لمصانع أبو رواش: إنجازات الرئيس تسير بخطوات متوازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن افتتاح السيسي لمصانع أبو رواش: إنجازات الرئيس تسير بخطوات متوازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 3 وفوق أكسيد الهيدروجين بالمقر الرئيسى لـ "شركة النصر للكيماويات الوسيطة" بأبي رواش بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لا يكل ولا يمل ويتحرك في جميع الاتجاهات، في تأمين مصر وتطوير البنية التحتية، والعشوائيات، وإنشاء مدن وطرق وأنفاق ومصانع جديدة وغيرها.

وأشار "البطيخي" في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن مصنع فوق أكسيد الهيدروجين الأول من نوعه فى مصر، وسيساهم في تغطية احتياجات القطاع الطبي، من صناعة منسوجات وورق وفي العديد من الصناعات الدوائية، كما أنه سيوفر عمله صعبة لمصر، من خلال استغلال فائض الإنتاج للتصدير وتوفير العملات الأجنبية، لافتًا أن إنجازات الرئيس تسير بخطوات متوازية.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي أتاح الفرصة للمواطن المصري للمشاركة في ملكية المصانع التابعة للقوات المسلحة، متابعًا: "في ناس لابسة نضاره سوده عايشين ينتقدوا بس في الدولة".