أخبار مصر | رئيس الوزراء يشهد افتتاح أعمال تطوير مصنع "بسكو مصر" (صور)

وأكدت الوزيرة على مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين من خلال تيسير عملهم بالسوق المصري واستمرار العمل على ميكنة الخدمات المقدمة لهم، مضيفة أن مضي مصر قدماً في تنفيذ الإصلاحات جعلها موضع إشادة المؤسسات الدولية المعنية وهي شهادات تؤكد الثقة فيما تم اتخاذه من إجراءات.

ومن جانبها، أعلنت شركة "كيللوج" بمناسبة مرور خمس سنوات من نجاحها ونموها المتواصل في السوق المصري، عن توسعات جديدة بقيمة 3.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية قامت الشركة بضخ استثمارات وصلت لحوالي 7.2 مليار جنيه.

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وقال السيد/ ستيفن كاهيلين، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة "كيللوج العالمية"، أن مصر من الأسواق التي تحقق نمواً كبيراً وتتمتع باقتصاد قوي، كما نفخر بمكانة السوق المصري وأهميته لعملياتنا التشغيلية في المنطقة والعالم، ولهذا نتطلع لمواصلة مسيرة الاستثمار في مصر وتعميق شراكاتنا الاستراتيجية طويلة الأجل في هذا السوق المحوري، بما يعمل على خلق المزيد من فرص العمل، حيث نطمح في تقديم منتجاتنا الغذائية لكل المصريين وأسرهم على مدار سنوات طويلة قادمة.

وأكد أن الشركة تتطلع لزيادة استثماراتها خلال السنوات الخمس القادمة في السوق المحلي في مصر وإطلاق خطوط إنتاج جديدة لتلبية احتياجات المستهلكين ودعم القطاع الصناعي المصري والاقتصاد الوطني، مع خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وأوضح أن الشركة اقامت شراكة مع مجموعة "تولارم"، وأطلقت مصنعاً لإنتاج النودلز باستثمارات وصلت إلى 810 ملايين جنيه خلال المرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع. في الوقت نفسه، تصل الاستثمارات الإجمالية المقدّرة لمشروع "كيللوج نودلز" إلى 2.7 مليار جنيه، وهو ما سيترتب عليه خلق حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، ضمن أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة توفرها "كيللوج" في كافة منشآتها الإنتاجية ومركز المبيعات ومكتبها الرئيسي بالسوق المصري حالياً، ولهذا، فمن المتوقع أن يصبح مصنع "كيللوج نودلز" من أكبر مصانع النودلز في المنطقة، بهدف تلبية الطلب في السوق المحلي الذي سيصبح بدوره مركزا اقليمياً للتصدير لدول المنطقة.