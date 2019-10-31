أخبار مصر | وزارة الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيف للخريجين باستاد مدينة الطور جنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيف للخريجين باستاد مدينة الطور جنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيف لشباب الخريجين بإستاد مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ومجموعة من شركات القطاع الخاص، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 أكتوبر 2019 بدءً من الساعة العاشرة صباحًا.

يشارك بالملتقى نحو 20 شركة من شركات القطاع الخاص تقدم أكثر من 1500 فرصة عمل للشباب من حملة كافة المؤهلات العليا والمتوسطة والفنية، وذلك في مجموعة متنوعة من المجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، الأمن، المبيعات وخدمة العملاء والسياحة والمطاعم.

وعلى هامش الملتقى يتم تنفيذ مجموعة من ورش العمل مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وبعض مهارات استخدام الحاسب الآلى.

يأتي الملتقي في إطار أهداف الوزارة نحو المساعدة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب وترحيبها الدائم بالتعاون مع مختلف الجهات لمواجهة مشكلة البطالة، حيث تولى الوزارة اهتمامًا خاصًا بالشباب بإقامة العديد من ملتقيات التشغيل لتوفير فرص عمل حقيقية ومتنوعة وتوثيق التعاون مع أصحاب الاعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى توفير وظائف غير تقليدية أمام الشباب من مختلف المؤهلات وبدون مؤهل.